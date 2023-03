Viele Unternehmen digitalisieren Unsinn - IT-Profi Oliver Meinecke sieht das digitale Bemühen im deutschen Mittelstand kritisch (FOTO)

Friedewald (ots) - Die Zukunft wird digital sein. Immer mehr Prozesse werden

IT-gestützt oder von Software und KI gesteuert ablaufen - in nahezu allen

Branchen. Davon ist der IT-Experte Oliver Meinecke durchaus überzeugt.

Allerdings: Es fehle den meisten Unternehmen an den Grundlagen, an Struktur und

Logik im Vorgehen. "Da wird gerade viel Unsinn digitalisiert." Zudem würden

Chancen über- und Gefahren unterschätzt.



Grundlage jedes Digitalisierungsvorhabens sind die Daten. Die aber seien in den

meisten Unternehmen eine Katastrophe. Hier müsse zunächst aufgeräumt werden.

Dabei sei Reduktion unnötiger Daten der Beginn des Prozesses. Die verbleibenden

Daten müssten dann sowohl semantisch als auch syntaktisch aufbereitet und in ein

valides System gebracht werden. "Da viele Unternehmen über Jahrzehnte hinweg

Datenmüll gesammelt haben, wird das eine große Herausforderung sein. Dieser muss

man sich stellen. Ohne brauchbare Daten, keine vernünftigen digitalen Prozesse",

so Meinecke.