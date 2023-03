Dechert berät IntegrityNext und seine Gesellschafter beim Investment von EQT Growth

MÜNCHEN, 24. März 2023 /PRNewswire/ -- Dechert LLP berät IntegrityNext und seine Gesellschafter beim Investment von EQT Growth in Höhe von EUR 100 Millionen. Die Gründer Martin Berr-Sorokin (CEO), Simon Jähnig (CRO) und Nick Heine (COO), die das Unternehmen bisher geführt haben, werden das Unternehmen weiterhin leiten.

IntegrityNext ist eine führende Lösung für das Nachhaltigkeitsmanagement von Lieferketten, die Unternehmen in die Lage versetzt, die Nachhaltigkeit ihrer Lieferkette zu verbessern und regulatorische Anforderungen im Bereich ESG zu erfüllen. Das Unternehmen ist dabei in einem schnell wachsenden Markt tätig, der voraussichtlich von der Einführung mehrerer entscheidender regulatorischer Rahmenbedingungen in den Bereichen Klimaschutz und Menschenrechte weiter angetrieben wird.