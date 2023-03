Bilanz 2022 WIBank-Neugeschäft steigt auf 4 Mrd. Euro (FOTO)

Offenbach am Main (ots) -



- Bilanzsumme wächst weiter auf 27,5 Mrd. Euro

- Geschäftsfeld versorgen & modernisieren steigt um 35 Prozent

- Förderung im sozialen Mietwohnungsbau auf historischem Höchstwert

- Umsetzung der EU-Förderperiode 2021-2027 erfolgreich angelaufen



Im Geschäftsjahr 2022 konnte die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

(WIBank) ihr Neugeschäftsvolumen von rund 3,4 Mrd. Euro auf 4,0 Mrd. Euro

erhöhen. Auch die Bilanzsumme ist um rund 1 Mrd. Euro auf 27,5 Mrd. Euro

gestiegen. "Der Blick auf und hinter die Zahlen belegt aufs Neue: Die WIBank ist

und bleibt die verlässliche Partnerin an der Seite der hessischen

Landesregierung, wenn es darum geht, auch in herausfordernden Zeiten mit

Förderprogrammen die Zukunft der hessischen Wirtschaft, der Kommunen und der

Bürgerinnen und Bürger in Hessen zu sichern", so Thomas Groß, CEO der Helaba ,

anlässlich der Bilanzpressekonferenz der WIBank.