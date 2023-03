Deutschlands beste Arbeitgeber Cofinpro auf Platz 1 der mittelständischen Consultinghäuser / Platz 3 in Deutschland in seiner Größenklasse

Frankfurt (ots) - Die Unternehmensberatung Cofinpro ist zum 13. Mal in Folge vom

renommierten Institut Great Place to Work® ausgezeichnet worden. Das

Beratungshaus rückt in seiner Größenklasse (101 bis 250 Mitarbeitende) in diesem

Jahr sogar auf den dritten Platz in Deutschland vor. In der Vergleichsgruppe

Consulting belegt Cofinpro den ersten Platz. Der wertschätzende Umgang

miteinander sorgt nicht nur intern für ein gutes Betriebsklima, sondern wird

auch von den Kunden geschätzt: Das auf Finanzdienstleister spezialisierte

Consultinghaus befindet sich weiter auf einem stabilen Wachstumskurs.



"Ein respektvoller Umgang, die Förderung individueller Fähigkeiten und gelebte

Vielfalt gehören seit der Gründung 2007 zu unserer Unternehmenskultur. Damit

setzen wir einen besonderen Kontrapunkt in einer Branche, die von außen oft nur

über den Leistungsgedanken definiert wird", sagt Cofinpro-Vorstand Christine

Martin. Als Great Place to Work werden Unternehmen ausgezeichnet, die in einer

anonymen Befragung unter den Mitarbeitenden Bestnoten in den Kategorien wie

Arbeitsplatzkultur oder Personalentwicklung erhalten. Cofinpro belegte im Sektor

Consulting den ersten Platz in der Größenklasse der Unternehmen mit einer

Belegschaft von 50 bis 250 Personen. Unter allen hessischen Unternehmen

erreichte Cofinpro den zweiten Platz.