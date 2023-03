Shanghai Electric schließt sich mit globalen Industriepartnern zusammen, um die strategische Auslegung von Multi-Energie-Kopplung und Komplementärmodus zu fördern

Im Jahr 2022 stand die von Shanghai Electric neu installierte Offshore-Windkraftkapazität in China zum achten Mal in Folge an erster Stelle.

Das gemeinsam mit ACWA Power errichtete Dubai Photothermal Photovoltaic Project ist in eine wichtige Bauphase eingetreten.

Eine neue Generation von Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff aus Elektrolytwasser wird in die geplante Produktion aufgenommen.

SHANGHAI, 24. März 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) fördert die Erforschung und Umsetzung einer komplementären Multi-Energie-Strategie, die die Quelle-Netz-Last-Wasserstoffspeicherung beinhaltet. Das Unternehmen will die "Integration von Wind, Wasser, Wärme und Speicherung" und die "Integration von Quelle-Netz-Last-Wasserstoffspeicherung" durch Innovation und Entwicklung sowie durch die Aufrüstung der digitalen Intelligenz in der Industrie und deren Anwendung ausbauen. Dieser strategische Rahmen wird die Entwicklungsziele einer kurzfristig stabilen Energieversorgung und des mittel- und langfristigen Aufbaus einer kohlenstofffreien Gesellschaft berücksichtigen.

In Ermangelung eines umfassenden und systematischen Plans sind die Transformationsmaßnahmen oft fragmentiert, was den Umfang und die Auswirkungen einer tiefgreifenden Dekarbonisierung begrenzt. Dies wurde von Leng Weiqing, der Vorsitzenden der Shanghai Electric Group, in ihrem Vorschlag während der "Zwei Sitzungen" im Jahr 2023 ausführlich erörtert. "Wir sollten die Schaffung eines Systems und eines Mechanismus zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen zwischen Energieversorgern und Industrieunternehmen beschleunigen und politische Hindernisse zwischen ihnen beseitigen, um eine gemeinsame Kraft für die Kohlenstoffreduzierung zu bilden."

Um den strategischen Einsatz zu beschleunigen, kooperiert Shanghai Electric mit Industrieunternehmen in Asien, China, dem Nahen Osten, Saudi-Arabien und anderen Ländern und Regionen.

Offshore-Windkraft in China

Shanghai Electric Wind Power führte kürzlich die Liste der neuen Offshore-Windkraftanlagen in China an und belegte damit zum achten Mal in Folge den ersten Platz in der Branche. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen insgesamt 7,05 GW an sauberer Energie bereitgestellt. Kürzlich wurde das Unternehmen für seine Beteiligung am Bau von Chinas erster schwimmender integrierter Anlage für Offshore-Windkraft und Fischzucht für ein Forschungs- und Demonstrationsprojekt mit dem Innovationspreis für schwimmende Windkrafttechnologie auf dem 7. New Energy Power Plant Design and Equipment Selection Seminar ausgezeichnet, weil es die volle Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systemdesigns gewährleistet und überprüft hat. Das Datang Nan'ao Lemen Offshore Wind Power Project, an dem die Shanghai Electric Wind Power Group beteiligt war, hat ebenfalls vor kurzem bekannt gegeben, dass es die volle Stromerzeugung über das geplante Maß hinaus erreicht hat. Mit einer täglichen Stromerzeugung von 5.882.200 kWh wurde ein neuer Höchstwert bei der Stromerzeugung an einem Tag seit Inbetriebnahme des Projekts erreicht.