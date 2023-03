SINBON Electronics veranstaltet gemeinsam mit Rafael Micro ein Webinar über den Matter-Standard und dessen Einsatz in IoT-Geräten

Taipeh, 24. März 2023 (ots/PRNewswire) - Heutzutage haben wir eine Vielzahl von

hervorragenden Konnektivitätstechnologien. Wi-Fi beispielsweise erfüllt die

Anforderungen an einen hohen Durchsatz, und Bluetooth Low Energy löst das

Problem der mobilen Konnektivität. Aber wenn ein Kunde IoT-Geräte von mehreren

Marken kauft und versucht, eine Verbindung herzustellen, wird er feststellen,

dass die Nutzung einer einzigen Technologie zur Verbindung aller Geräte nahezu

unmöglich ist. Matter versucht, dieses Problem zu lösen. Es zielt darauf ab, die

häusliche Umgebung zu standardisieren, so dass man sich ganz einfach mit jedem

IoT-Gerät verbinden und mit ihm kommunizieren kann.



SINBON beschäftigt sich seit 2012 mit der Forschung und Entwicklung von RF- und

drahtlosen Modultechnologien. Wir sind stolz darauf, mit unserem Partner Rafael

Micro zusammenzuarbeiten, um unsere Kunden bei der Hardware-Auswahl und

Anwendungsentwicklung zu unterstützen, einschließlich bei der Implementierung

des Matter-Smart-Home-Standards der nächsten Generation. Durch den Einsatz der

Lösungen der RT58x-Reihen SoC und SINBON von Rafael Micro können wir das

Smart-Home-Szenario erfüllen. Zusätzlich zur Unterstützung von

Smart-Home-Applikationen bietet der vielseitige SoC auch Dual-Band- und

Multiprotokoll-Support für 2,4 GHz und Sub-GHz, wodurch IoT-Applikationen noch

leichter zugänglich sind.





SINBON freut sich, ein bevorstehendes kostenloses Webinar über die neuestenFortschritte bei Matter Standard für IoT-Lösungen bekanntgeben zu können. DasWebinar mit dem Titel " Matter | Next-gen IoT Device Solutions " findet am 29.März um 10:00 Uhr Londoner Zeit (GMT +1) statt.Hier anmelden(https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9zLCCIZIRui8ucmGSw_GUQ)Die Teilnehmer werden die Gelegenheit haben, mehr darüber zu erfahren, wasMatter ist und wie es funktioniert. Wir werden auch Fallstudien und konkreteBeispiele dazu zeigen, wie Matter in Haushalten und anderen Einrichtungen aufder ganzen Welt angewendet werden können."Wir sind begeistert, dieses Webinar mit RafaelMicro zu veranstalten, der unserKnow-how über die neuesten IoT-Technologien für Smart-Home-Lösungen teilt",sagte Steven, Leiter der Geschäftsentwicklung von SINBON Electronics.Das Webinar steht allen zur Verfügung, die mehr über den Standard von Matter undseine Anwendungen erfahren möchten oder die derzeit in der IoT-Branche tätigsind. Um sich für das Webinar anzumelden, besuchen Sie uns bitte hier(https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9zLCCIZIRui8ucmGSw_GUQ)Informationen zu SINBONSINBON Electronics (3023 TWSE), wurde 1989 inTaiwan gegründet und ist einführender Anbieter von integrierten Design- und Produktionsdienstleistungen fürmaßgeschneiderte Verbindungslösungen. Unsere Vertriebsbüros finden Sie inTaiwan, Peking, Qingdao, Shanghai, Shenzhen und Xiamen. Unser Ziel ist es, einkomplettes Vertriebsnetz sowie einen reaktionsfähigen Kundendienst aufzubauen.Pressekontakt:Penny Huang,+44 886-2-2698-9999 Durchwahl. 5671,PennyHuang@sinbon.com