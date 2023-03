Captiv8 führt weltweit Affiliate-Lösungen ein und tritt dem Influencer Marketing Trade Body bei

Automatisierung von Affiliate-Rekrutierung, Attributionsmodellierung, Verwaltung von Empfehlungslinks, Full-Funnel-Conversion-Tracking und Provisionszahlungen.

Zugriff auf Affiliate-Creator-Empfehlungen, die mit Hilfe der preisgekrönten Algorithmen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen von Captiv8 generiert werden.

Gewinnung von Leistungstransparenz für jeden Affiliate Creator, jede soziale Plattform, jeden Inhalt und jede Transaktion, bis hin zu den einzelnen verkauften Produkten und dem durchschnittlichen Bestellwert.

Einsatz der Rückgabe-APIs von Captiv8, um sicherzustellen, dass Affiliate Creators nach dem Rückgabefenster korrekt sind.

Nutzung der kostenpflichtigen APIs für soziale Netzwerke von Captiv8, um leistungsstarke Inhalte auf Meta, IG, TikTok und Pinterest mit nur einem Klick auf der Plattform zu verbessern.

Nahtlose Integration mit traditionellen Affiliate-Publisher-Netzwerken über die offenen APIs von Captiv8.

Für Affiliate Creators bietet Captiv8 ein erstklassiges Creator-Erlebnis: von der optimierten Anmeldung und Authentifizierung bis hin zur kontinuierlichen Pflege durch ein spezielles Creator-Success-Team, wöchentliche Newsletter, Content-Inspiration und umsetzbare Einblicke in Kanäle, Trends und Top-Posts.

An der Spitze dieser Bemühungen steht Bill Kantar, eine erfahrene Führungskraft mit umfassender Erfahrung im Influencer- und digitalen Medienbereich, zusammen mit Rafe Oakes, der die Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich leitet.

„Das Affiliate-Angebot von Captiv8 ist die einzige Lösung, die speziell auf Affiliate Creators zugeschnitten ist. Da Creator-, Affiliate- und Paid-Social-Praktiken immer mehr zusammenwachsen und Creators ihr Leben kaufbarer machen, bieten wir Marken die Möglichkeit, ein First-Party-Affiliate-Creator-Netzwerk aufzubauen, in dem Marken ihre Creator-Beziehungen über Captiv8 besitzen. Nur wenige Monate nach unserer Markteinführung in den USA sehen wir bereits Marken, die Zehntausende von Affiliate Creators rekrutiert haben und Millionen von Dollar an Verkäufen erzielen." - Bill Kantar, Head of New Markets, Captiv8.

Darüber hinaus ist Captiv8 stolz darauf, seine Mitgliedschaft im Influencer Marketing Trade Body (IMTB) UK bekannt zu geben, einer professionellen Mitgliedsorganisation, die sich dem Aufbau einer nachhaltigen Zukunft für die Influencer-Marketing-Branche verschrieben hat. Durch den Beitritt zum IMTB wird Captiv8 dazu beitragen, Professionalität, Einheit und Best Practices in der gesamten Branche zu fördern.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Influencer Marketing Trade Body zusammenzuarbeiten und mit unseren Kollegen in Großbritannien und der EMEA-Region zu kooperieren, mit dem Ziel, eine bessere Landschaft für Influencer-Marketing-Praktiken zu schaffen und die Branche voranzutreiben." - Bill Kantar, Head of New Markets, Captiv8.

„Wir sind begeistert, Captiv8 als neuestes Mitglied von IMTB an Bord zu haben. Fortschrittliche Plattformen und Agenturen verstehen, dass wir unseren Kunden gegenüber Verantwortung und Professionalität zeigen müssen, um das rasante Wachstum des Influencer-Marketing aufrechtzuerhalten. Das IMTB gibt Mitgliedern eine einheitliche, koordinierte Stimme und einen Kanal, um Best Practices auszutauschen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Captiv8, um das volle Potenzial unserer Branche auszuschöpfen." - Scott Guthrie, Generaldirektor des IMTB

Um mehr über Captiv8 und die neuesten Funktionen der Plattform zu erfahren oder um unseren neu eingeführten globalen DEI Influencer Marketing Planungskalendar herunterzuladen, besuchen Sie Captiv8 noch heute!

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2039729/Captiv8_Global_Affiliate_Creator_Suite.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1533313/Captiv8_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/captiv8-fuhrt-weltweit-affiliate-losungen-ein-und-tritt-dem-influencer-marketing-trade-body-bei-301780781.html