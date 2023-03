Deutsche Bank-Aktie crasht und zieht den Finanzsektor mit sich – was ist da los?

Deutsche Bank-Aktien haben in diesem Monat bisher mehr als ein Fünftel ihres Wertes verloren. Die Credit Default Swaps – eine Art Versicherung für die Anleihegläubiger eines Unternehmens gegen Ausfälle – stiegen am Donnerstagabend sprunghaft auf 173 Basispunkte an, gegenüber 142 Basispunkten am Vortag. Das berichtet CNBC.

Die Deutsche Bank erklärte in der Folge am heutigen Freitag, dass sie eine nachrangige Tier-2-Anleihe vorzeitig zurückkaufen werde. Solche Schritte sollen den Anlegern in der Regel Vertrauen in die Stärke der Bilanz geben. Der Crash des Aktienkurses deutet allerdings darauf hin, dass die Botschaft nicht ankommt.