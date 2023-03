Neubau Luxusvillen mit eigenem Swimmingpool, Garten und privatem Host

Wien (ots) - Falkensteiner investiert weiter in Kroatien - Premium-Ferienhäuser

im 5-Sterne-Resort Punta Skala



Das jüngste Projekt der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) steht kurz

vor der Eröffnung. Schon diesen Sommer haben Gäste die Möglichkeit, ihren Urlaub

in einer der fünf neuen Luxusvillen im kroatischen Punta Skala zu verbringen.

Jedes der Premium-Häuser erstreckt sich über eine Fläche von 200 Quadratmetern

mit privatem mediterranem Garten, einem beheizten Swimmingpool und eigenem Host,

der den Gästen jederzeit zur Verfügung steht.



Feinste Materialien in dalmatinischem Flair