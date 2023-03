München (ots) - Veränderungen muss man als Normalität begreifen, nicht als

Normativ. Auch wenn wenige Debatten in der Öffentlichkeit so kontrovers geführt

werden wie die der Nachhaltigkeit, so gilt es doch diese wegweisenden

Entscheidungen ganz individuell zu fällen. Dafür setzt Aiways auf ein

engmaschiges Vertriebsnetzwerk. Denn nur der Kunde, der alle Optionen kennt,

kann für sich selbst die beste Entscheidung treffen.



Die vergangenen Jahre waren eine Herausforderung in den verschiedensten

Dimensionen. Von der Covid-Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen und

Lockdown-Pflichten, der extremen Anspannung im Gesundheitswesen und der global

vernetzten Wirtschaft und der europäischen Energiekrise sorgen die Geschehnisse

vielfach für Verunsicherung.





Dazu stehen angesichts des Klimawandels und den immer lauter werdenden Stimmennach Veränderung weitere wegweisende Entscheidungen an, die, teils durchpolitische Entscheidungen getrieben, häufig mit den eigenen Gewohnheitenzusammenprallen. Gerade in diesen Zeiten der Verunsicherung sorgt der Druck vonaußen vielfach für Unmut, wie sich in jüngsten Umfragen zu den Themen"Verbrennerverbot" und "Elektromobilität" zeigt.Mehrheit sieht Verbrennerverbot kritisch und bleibt skeptisch gegenüber derE-MobilitätIn den jüngsten Umfragen des ARD-Deutschlandtrends und des BeratungsunternehmensDeloitte spiegelt sich dies im Ergebnis deutlich wider. So lehnen gut zweiDrittel das von der EU beschlossene[Ga1] Neuzulassungsverbot von Fahrzeugen mitVerbrennungsmotor ab 2035 ab.Die niedrigen Unterhaltskosten für ein Elektroauto fallen Deloitte zu Folgeallerdings positiv ins Gewicht, ebenso wie die höhere NachhaltigkeitBatterie-elektrischer Fahrzeuge und nicht zuletzt die finanziellen Anreize durchstaatliche Förderungen. Allerdings sieht die Mehrheit der Befragten weiterhinProbleme bei der Ladeinfrastruktur und der Reichweite von E-Fahrzeugen.Aiways steht für E-Mobilität und will im persönlichen Kontakt überzeugenDie Einwände und Vorbehalte sind vielfach berechtigt. Doch in vielen Fällen kannElektromobilität heute bereits überzeugen. Die Effizienz des elektrischenAntriebes etwa ist ungeschlagen, so auch der Komfort beim Fahren oder derdeutlich geringere Wartungsaufwand."Aiways hat mit der Entscheidung ausschließlich Batterie-elektrische Fahrzeugezu bauen eine Vorreiterrolle eingenommen", erklärt Dr. Alexander Klose,Executive Vice President Overseas Operations bei Aiways. "Unsere MAS-Plattformist frei von technischen Kompromissen und kann deshalb die Vorzüge deselektrischen Antriebs voll ausspielen. Diese Vorzüge wollen wir unsere Kunden impersönlichen Gespräch und bei einer Probefahrt selbst erleben lassen. Denn dereigene Eindruck ist oft nicht nur der überzeugendste, sondern auch derentscheidende."Starkes Vertriebs- und Servicenetz in Europa sorgt für VorteileMit über 150 Vertriebspunkten in 15 europäischen Ländern ist Aiways schon wenigeJahre nach der Gründung zu einem der stärksten chinesischen Hersteller in der EUgeworden. Der Fokus der weiteren Expansion liegt weiterhin auf den starkenPartner vor Ort, die den Kunden die Vorteile der Elektromobilität nicht nurerklären, sondern auch im echten Leben und in realistischen Nutzungsszenariendemonstrieren können.Der persönliche Kontakt und das Ausprobieren der Elektromobilität ist einSchlüssel zum Erfolg. Denn die Unkompliziertheit, die Freude und das völlig neueFahrgefühl, das ein Batterie-elektrischen Fahrzeug vermittelt, erleichtert dieEntscheidung zur Veränderung oft deutlich.Pressekontakt:Aiways Automobile Europe GmbHBernd Abel+49 (0) 89 693135269mailto:bernd.abel@ai-ways.euGeorgia Chapman+49 (0) 89 693135278mailto:georgia.chapman@ai-ways.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150402/5471416OTS: Aiways Automobile Europe GmbH