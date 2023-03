Köln (ots) - Am 1. Januar 2024 tritt das Gesetz zur Modernisierung des

Personengesellschaftsrechts (MoPeG) in Kraft. Die Unternehmensformen GbR, OHG

und KG müssen sich auf Veränderungen einstellen.



Die Veränderungen im Gesellschaftsrecht durch das MoPeG betreffen die

Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die Offene Handelsgesellschaft und die

Kommanditgesellschaft. Die betroffenen Gesellschaften sollten sich frühzeitig

auf die Änderungen einstellen, empfiehlt Rechtsanwalt Michael Rainer,

Ansprechpartner für Gesellschaftsrecht bei der Kanzlei MTR Legal Rechtsanwälte





So erhält die GbR ab 2024 Rechtsfähigkeit und kann am Rechtsverkehr teilnehmen,sofern dies von den Gesellschaftern gewünscht wird. Daneben soll aber auch dieMöglichkeit der rechtsunfähigen GbR in ihrer bisherigen Form erhalten bleiben.Soll die GbR aber am Rechtsverkehr teilnehmen, muss sie in ein noch zuschaffendes Register eingetragen werden. Dadurch wird aus einer GbR eineeingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR).Die Eintragung in das Register ist zwar nicht vorgeschrieben, sie ist aber z.B.erforderlich, wenn die GbR Gesellschafter einer GmbH werden oder Namensaktienhalten möchte. Gleiches gilt, wenn die Gesellschaft Rechte an Grundstücken odereingetragenen Schiffen hält. Zudem wird die GbR durch den Registereintragumwandlungsfähig und kann einen Verwaltungssitz wählen - auch im Ausland.Das MoPeG sieht weiter vor, dass auch Angehörige freier Berufe ggf. eine OHGoder KG gründen können. Gesellschaften sollten sich rechtzeitig mit denMöglichkeiten befassen und bestehende Gesellschaftsverträge ggf. anpassen.