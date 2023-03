WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Februar überraschenderweise gefallen. Im Monatsvergleich seien die Bestellungen um 1,0 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Freitag in Washington laut einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Im Januar waren die gesamten Bestellungen mit 5,0 Prozent stärker gefallen als zunächst ermittelt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer