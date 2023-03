Neue Partnerschaft von Kearney und SAP - Zur Stärkung von Unternehmen in unsicheren Zeiten

Düsseldorf (ots) - Kearney und SAP SE bauen ihre Partnerschaft aus, um

Unternehmen in diesen unsicheren und volatilen Zeiten besser unterstützen zu

können. Hier werden Klienten künftig zum einen von der Kearney-Expertise im

Bereich Strategic Operations, zum anderen von der SAP®-Technologie und dem

Cloud-first-Ansatz von SAP profitieren. Das gemeinsame Ziel von Kearney und SAP

ist ganz klar: Unternehmen dabei zu unterstützen, sich innovativ, flexibel und

vorausschauend auf die Zukunft vorzubereiten.



Die Partnerschaft zielt dabei auf folgende Bereiche ab:





- Digital Supply Chain Regeneration: Dank der Verbindung von Spitzentechnologienund Fachwissen können Kearney und SAP Klienten dabei helfen, ihre Lieferkettennachhaltig aufzusetzen und die Transformation hin zur Kreislaufwirtschaftvoranzutreiben- Technology-Enabled Business Transformation: Gemeinsam arbeiten Kearney und SAPan einem Ansatz, eine schnellere und flexiblere Implementierung vontechnischen Lösungen zu ermöglichen bei gleichzeitiger Kostensensibilität.- SAP Business Network: Die mehrstufigen Plattformen SAP Business Network undSAP Business Technology Platform sorgen für Integration und Skalierbarkeit. InKombination mit den KI- und Analyselösungen von Kearney bieten sie alternativeQuellen für die Analyse der eigenen Lieferketten und tragen dazu bei, dassUnternehmen vorausschauende Entscheidungen treffen können.Alex Liu, Managing Partner und Chairman bei Kearney, ist begeistert von derPartnerschaft: "Unser Fokus auf operative Exzellenz, Erneuerung und Innovationpasst gut zur Technologie von SAP. Wir rüsten uns bereits seit einiger Zeit, umUnternehmen zu schnelleren und besseren Entscheidungen zu verhelfen. Das zeigenunsere letzten Akquisitionen wie beispielsweise von Optano und Cervello ebensowie unsere wachsenden Investitionen in unsere Analytics-Expertise. DiePartnerschaft mit SAP ist auf diesem Weg für uns ein weiterer wichtigerSchritt."Scott Russell, Mitglied des Vorstands von SAP SE und verantwortlich für denBereich Customer Success, unterstreicht ebenfalls die Bedeutung derPartnerschaft: "Um sich an die Unbeständigkeit der heutigen Welt anzupassen,müssen sich Unternehmen neu erfinden. Über die letzten Jahre hat Kearneysignifikant investiert, um ihren Klienten bessere Einblicke in ihre eigenenProzesse und Netzwerke zu erhalten und diese analysieren zu können. Immer wiederhöre ich von unseren Kunden, dass sie dazu fähig sein wollen, sich schnell undagil anzupassen. Und genau das möchte wir mit unserer Partnerschaftermöglichen."Über KearneyKearney ist eine der führenden globalen Unternehmensberatungen. Seit nahezu 100Jahren vertrauen uns Führungsetagen, Regierungsstellen und gemeinnützigeOrganisationen. Das Erfolgsrezept, um unseren Klienten zum Durchbruch zuverhelfen? Unsere Mitarbeiter:innen mit ihren individuellen Interessen undStärken. Und unser Antrieb große Ideen nicht nur zu Papier zu bringen, sondernauch umzusetzen.http://www.de.kearney.com