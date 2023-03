Rheinmetall: Aktie auf neuem Allzeithoch – wie sind die Aussichten?

Kaum eine Branche profitiert so vom Angriff Russlands auf die Ukraine wie die Rüstungsindustrie. Nun hat das Bundesverteidigungsministerium erneut eine Großbestellung aufgegeben: 100 Radpanzer vom Typ Boxer, ausgerüstet mit einer Maschinenkanone. Gestern teilte das Ministerium mit, dass es einen Kooperationsvertrag zu dem Vorhaben unterzeichnet hätte. Das Geld dafür nimmt es aus dem 100-Milliarden-Euro-schweren Sondervermögen der Bundeswehr, das die Bundesregierung als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine bereitgestellt hat. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall wird die Panzer in Australien produzieren, ab 2025 sollen die ersten Militärfahrzeuge geliefert werden.

Die Rheinmetall-Aktie reagierte prompt und schloss den gestrigen Tag rund zwei Prozent im Plus auf einem neuen Allzeithoch. Aktuell notiert der Waffenhersteller laut Marketscreener bei 261 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Aktie knapp 40 Prozent Plus verbucht, auch im Zwölf-Monats-Vergleich liegt sie 45 Prozent im Plus. Damit hat sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,6. Die Dividendenrendite beträgt 2,05 Prozent.