Leidenschaft seit 1883 Vorwerk Gruppe blickt auf 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück (FOTO)

Wuppertal (ots) - 140 Jahre Vorwerk - das bedeutet auch 140 Jahre Leidenschaft

und Innovation. Das Unternehmen kann auf eine lange Erfolgsgeschichte

zurückblicken. Gegründet im Tal der Wupper als Teppichfabrik, ging Vorwerk 1929

auch zur Produktion von Haushaltsgeräten (Kobold Staubsauger) über. Die Vorteile

des ersten, leistungsstarken Kobold Modells konnten über den Verkauf im

Einzelhandel nicht vermittelt werden - die Geburtsstunde des Direktvertriebs bei

Vorwerk, dem sicherlich wichtigsten Meilenstein in Vorwerks Geschichte. Heute

ist Vorwerk das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit

führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Im Jahr 2021 erzielte es

einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro - ein Rekord in der Unternehmenshistorie.



Dank gilt der Community