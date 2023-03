BEIJING, 24. März 2023 /PRNewswire/ -- China ist in eine neue Phase der Seuchenprävention und -bekämpfung eingetreten, nachdem es das Management der COVID-19-Reaktion in die Klasse B der Infektionskrankheiten zurückgestuft hat. „Die Gesamtsituation der Epidemiebekämpfung ist landesweit gut", heißt es in einer Sitzung des Ständigen Ausschusses des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas am 16. Februar.

Aktuelle Situation von COVID-19 in China