JPMORGAN stuft RECKITT auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Nach drei von Re-Investitionen geprägten Jahren sollten sich die Geschäfte des Konsumgüterherstellers nun wieder normalisieren, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf den Barmitteln und dem Zugewinn von Marktanteilen. Die Aktien seien attraktiv bewertet./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 17:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,83 % und einem Kurs von 70,50EUR gehandelt.