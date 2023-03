DZ BANK stuft NEMETSCHEK AG auf 'Verkaufen'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,95 € , was eine Steigerung von +3,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach einem Ausblick auf die kommenden Jahre auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 45 Euro belassen. Die vorgestellten Ziele seien am Markt gut angkommen, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält die Papiere des Software-Entwicklers für die Branche Architektur und Bau aber für überbewertet./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2023 / 09:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 09:53 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer