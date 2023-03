Heute mit EU-Verbraucherpreisen! Zahlen Jungheinrich, Baader Bank ...

Im Report erklärt Ihnen Dr. Dennis Riedl welche Megatrends die Aktienmärkte beherrschen werden. Welche Megatrends das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollten, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor!

Konjunkturdaten

01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 03/23.

01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 02/23.

01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 02/23 (vorläufig).

01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 02/23.

03:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 .

06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig).

08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung).

08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q4/22 (endgültig).

08:00 Uhr, Großbritannien: Leistungsbilanz Q4/22.

08:30 Uhr, Schweiz: Einzelhandelsumsatz 02/23.

09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 03/23.

08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig).

08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 02/23.

09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung).

09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 03/23.

10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig).

11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 02/23.

11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise03/23 (vorläufig).

11:00 Uhr, Griechenland: Einzelhandelsumsatz 01/23.

11:00 Uhr, Belgien: Arbeitslosenquote 02/23.

11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig).

12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig).

14:30 Uhr, USA: Private Einkommen 02/23.

14:30 Uhr, USA: Konsumentenausgaben 02/23.

15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 03/23.

16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/23 (endgültig).

EUR: Fitch Ratingergebnis Tschechien, Deutschland.

EUR: S&P Ratingergebnis Türkei.

