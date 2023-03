Erneut sehr gute Ergebnisse für Lidl-Eigenmarken in aktueller Ökotest-Ausgabe / Food- und Non-Food-Produkte erhalten durchgehend das Gesamturteil "Sehr gut" (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - In der aktuellen Ökotest-Ausgabe stechen Lidl-Eigenmarkenaus dem Food- und Non-Food-Bereich zum wiederholten Male hervor. So erhält die"Crownfield Bio Quinoa Weiss" das Gesamturteil "Sehr gut". Hervorzuheben isthier vor allem das sehr gute Testergebnis im Bereich der Inhaltsstoffe. Zudemzählt das Lidl-Produkt mit einem Preis von 2,49 Euro pro 500 Gramm zu dengünstigsten im Test.Im Non-Food-Bereich erzielt die Zahnpasta "Dentalux 3-Fach-Schutz Frische Gel"die Gesamtbewertung "Sehr gut" und gehört somit zu den besten im Test. Auch beidiesem Lidl-Produkt überzeugt das sehr gute Ergebnis hinsichtlich derInhaltsstoffe sowie dem günstigen Preis von 0,39 Euro pro 75 Milliliter.Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/5471617OTS: Lidl