Hagen (ots) - Banu Suntharalingam ist die Gründerin und Geschäftsführerin vonBeautyholic sowie Expertin für Marketing und Positionierung in derBeautybranche. Mit ihrem Angebot unterstützt sie Kosmetikerinnen undStudioinhaberinnen dabei, erfolgreich und automatisiert ihre Traumkunden zugewinnen. Bereits mehr als 450 Kosmetikstudios in Deutschland, in der Schweizund in Österreich konnten von ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen profitieren.Erfahren Sie hier, welchen Beitrag innovative Ideen zum Beautybusiness-Erfolgleisten.Die Beautybranche erlebt derzeit einen Boom: Die Nachfrage nachKosmetikbehandlungen reißt nicht ab, der Markt wächst seit Jahren stetig weiter- ein Trend, der auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Eine wichtigeRolle spielt dabei der anhaltende Wandel im Beautybusiness: FortschrittlicheMethoden und innovative Technologien führen dazu, dass Kunden permanent neueBehandlungsmöglichkeiten geboten werden. "In der Folge wird auch der Beruf derKosmetikerin immer attraktiver", weiß Banu Suntharalingam von Beautyholic."Viele angehende Kosmetikerinnen werden dabei von dem Wunsch angetrieben, dieinnere Schönheit nach außen zu bringen und der eigenen Kreativität freien Laufzu lassen." Wie man mit innovativen Ideen erfolgreich im Beautybusinessdurchstartet, hat die Expertin in den folgenden vier Tipps zusammengefasst.1. Das Angebot anderer Kosmetikstudios analysierenWer in der Beautybranche Fuß fassen möchte, sollte sich zunächst darüber imKlaren sein, an welche Zielgruppe sich das eigene Angebot richten soll. Ebensowichtig ist die Frage, welche Techniken, Konzepte und Kosmetikbehandlungenüberhaupt angeboten werden sollen. Erst, wenn diese Aspekte feststehen, könnenangehende Kosmetikerinnen ermitteln, welche Geräte und Ausrüstung sietatsächlich benötigen. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, immer die neuestenKonzepte, gehyptesten Produkte und innovativsten Behandlungsmethoden im Angebotzu haben. Anstatt lediglich Trends zu folgen, hat es sich vor allem zu Beginnoftmals als am effizientesten und sinnvollsten erwiesen, stattdessen aufbewährte Kosmetikbehandlungen zu setzen. Erfolgreiche Ansätze, die in anderenKosmetikstudios gut laufen, können für das eigene Beautybusiness nachweislichsehr profitabel sein. Entsprechend lohnt es sich, das Angebot besonderserfolgreicher Studios genauer unter die Lupe zu nehmen, um zu ermitteln, welcheBehandlungsmethoden bei anderen Anbietern gut laufen und welche Faktorenentscheidend zu deren Erfolg beitragen. Basierend auf dieser Analyse kannanschließend ein individueller Behandlungskatalog erstellt werden, der demeigenen Stil, den persönlichen Vorlieben und den individuellen Präferenzen