COGNAC LOUIS XIII ENTHÜLLT DEN RARE CASK 42.1

PARIS, 24. März 2023 /PRNewswire/ -- 10 Jahre nach dem RARE CASK 42.6 hat LOUIS XIII die Ehre, nun den RARE CASK 42.1 zu enthüllen – ein wahres Wunder von Zeit und Natur für einen ultimativen Ausdruck des Cognacs LOUIS XIII. Der in einer limitierten Auflage von etwas über 775 einzigartigen schwarzen Kristall-Dekantern verfügbare RARE CASK 42.1 öffnet ein Tor zu den Wundern der Welt und dringt auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen in Bereiche des Unbekannten und Ungewöhnlichen vor.

Die Tierçons, die in den Schatten der Keller der Domaine de Grollet ruhen, dem Versammlungsort des Vermächtnisses von LOUIS XIII, sind selbst wahre Wunder. Zusammen bergen sie eine liebevoll gehütete Sammlung von Eaux-de-vie, kostbaren Erinnerungen aus dem Anbaugebiet Cognac Grande Champagne, aus denen schließlich der LOUIS XIII Cognac entsteht.

Jedes Tierçon ist aus dem Holz französischer Eichen gefertigt, mit über 100-jähriger Reifung. Man sagt ihnen nach, sie würden über ihren eigenen Geist verfügen, der zu den Eaux-de-vie spräche. Jede eingepflanzte Eichel ist ein Versprechen des Geschenks von Zeit und Natur: Indem LOUIS XIII an die kommenden Jahrhunderte denkt, erschafft es wundervolle Aussichten für die künftigen Generationen.

In Dunkelheit und scheinbar ungestört unterlaufen die Eaux-de-vie in den Fässern eine geradezu magische Transformation. Sie erhalten eine bewegende, intensive Farbe mit faszinierenden Mahagonitönen, die, sobald sie eines Tages ans Licht geholt werden, eindrucksvoll erstrahlen werden. Die kombinierten Kräfte von Zeit und Natur, die durch eine unendliche Zahl miteinander verknüpfter Zyklen wirken, verleihen dem Cognac LOUIS XIII seine unnachahmliche Komplexität.

Als Visionäre und Wächter sichern die Kellermeister von LOUIS XIII die ferne Zukunft, indem sie in einer fortwährenden Folge der Weitergabe unser Kulturerbe bewahren – und somit einen zeitlosen Cognac mit unerschütterlicher, immer wieder neu auferstehender Seele. Baptiste Loiseau, der die fünfte Kellermeistergeneration von LOUIS XIII darstellt, vereint in einem ausgewogenen Verhältnis Neugier mit Bescheidenheit, eine Kunst des Staunens, um unablässig neues Wissen in einen stetig wachsenden Wissensschatz einfließen zu lassen.