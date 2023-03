Schifffahrt in Deutscher Bucht trotz Warnstreiks möglich

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Die Schifffahrt in der Deutschen Bucht soll dank einer Notdienstvereinbarung trotz des großen Warnstreiks auch am Montag möglich sein. Das hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee in Bremerhaven am Freitag auf Anfrage mitgeteilt. Demnach wird das Amt zwar bestreikt. Mit der Gewerkschaft Verdi sei aber vereinbart worden, dass die Verkehrszentralen, die für die Überwachung und Steuerung des Schiffsverkehrs zuständig sind, sowie das Gewässerschutzschiff "Mellum" besetzt bleiben./cwe/DP/stw

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer