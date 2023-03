Wissensaustausch auf höchster Ebene die "Cyber Security Conference by Schwarz" (FOTO)

Neckarsulm (ots) - 120 Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik,

Nachrichtendiensten und Strafverfolgungsbehörden machten die experimenta

Heilbronn am 22. und 23. März zum deutschen Zentrum für Cybersicherheit. Bei der

"Cyber Security Conference by Schwarz" tauschten sie sich zu aktuellen

Herausforderungen der digitalen Sicherheit aus. Emotionaler Höhepunkt der

Veranstaltung war der direkte Einblick von Wladimir Klitschko in den

Ukrainekrieg.



"Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine findet in hybrider Form mit

Auswirkungen in ganz Europa statt. Hinter jeder Manipulation, jeder Sabotage,

jeder Software stehen Menschen. Und wir als Gemeinschaft können und müssen uns

gemeinsam gegen diese Menschen wehren", so Wladimir Klitschko.