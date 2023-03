Russland macht nicht mit bei Earth Hour - Kreml lässt das Licht an

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland wird an diesem Samstag nicht an der weltweiten Umwelt- und Klimaschutzaktion Earth Hour teilnehmen und die Lichter an öffentlichen Gebäuden brennen lassen. Kremlsprecher Dmitri Peskow begründete das am Freitag damit, dass die Umweltorganisation WWF als Initiator nun in der russischen Liste "ausländischer Agenten" stehe. "Ausländische Agenten" werden in Russland oft beschuldigt, spalterische Tätigkeiten auszuüben.

Die Betroffenen, darunter etwa Nichtregierungsorganisationen und unabhängige Journalisten, werfen hingegen dem Machtapparat in Moskau politische Verfolgung vor. Russland hatte seit 2013 an der Aktion teilgenommen.

Bei der Earth Hour werden rund um den Globus jeweils zur Ortszeit um 20.30 Uhr private und öffentliche Lichter ausgeschaltet. Damit will die Stiftung WWF ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen. In der Vergangenheit wurde auch am Kreml, dem Machtzentrum Russlands, etwa die Fassadenbeleuchtung abgeschaltet./mau/DP/stw