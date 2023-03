Mystifly schließt Pre-Series-B-Finanzierung mit 8 Mio. USD ab

Singapur, 24. März 2023 (ots/PRNewswire) - Mystifly mit Sitz in Singapur, ein

führendes vertikales SaaS-Unternehmen und Marktplatzanbieter für die

Luftfahrtindustrie, gab heute den Abschluss der Pre-Series-B-Finanzierung mit

CSVP (Cornerstone Venture Partners) bekannt, wodurch die Gesamtsumme dieser

Runde auf 8 Millionen US-Dollar steigt. Andere Investoren waren bisher unter

anderem die RSI Fund I. LLC (eine Tochtergesellschaft von Recruit Co. Ltd.)

sowie Jenfi & Crusade Partners.



Die API von Mystifly ist die erste, innovative SaaS- und Marktplatzplattform für

alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette des Reisevertriebs. Sie ermöglicht

Online-Reisebüros (OTAs) und Reisevermittlern den Zugriff auf ein umfangreiches

Angebot an Flugpreisen (mit oder ohne kommerzielle Vereinbarungen mit

Fluggesellschaften), einschließlich LCC (Low-Cost Carriers), NDC (New

Distribution Capabilities) und GDSs (Global Distribution Systems), und bietet

den Fluggesellschaften gleichzeitig eine alternative Plattform für Vertrieb,

Zahlungsabstimmung und Abwicklung. Über 20 Millionen Flugreisebuchungen wurden

über die Plattform gebucht und abgerechnet.