Digitales Verkehrsmanagement soll Dauerstreit um Brennerroute lösen

MÜNCHEN/BOZEN (dpa-AFX) - Zur Lösung des Dauer-Verkehrsstreits auf der Brennerroute setzen Bayern, Österreich und Tirol auf die Einführung eines länderübergreifenden digitalen Verkehrsmanagements. "Ich freue mich über die Zusammenarbeit an einem gemeinsamen, länderübergreifenden Slotsystem für den gesamten Brennerkorridor", sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) am Freitag nach einem Treffen mit dem Tiroler Landesrat René Zumtobel und dem Südtiroler Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider in Bozen.

"Wichtig für das gemeinsame Verkehrsmanagement ist vor allem der Austausch von Verkehrsdaten, um mehr Planbarkeit zu schaffen - daran wollen die drei Länder beziehungsweise Regionen gemeinsam arbeiten", betonte Alfreider. "Wir wollen Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer, mehr Lebensqualität für die Anrainer und natürlich auch Entlastung für die Umwelt erreichen. Das geht nur, wenn die Staaten den Korridor als Gemeinsames sehen."