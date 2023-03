Kitas und Kindergärten kämpfen gegen Personalmangel - Die Medi Talents GmbH verrät ihre Strategie, um zusätzliche Erzieher zu finden (FOTO)

Würselen (ots) - Michael Haupt ist der Gründer und Geschäftsführer der Medi

Talents GmbH, mit der er die Pflegebranche bei der Personalbeschaffung

unterstützt. Dabei setzt er mit eigens entwickelten Strategien direkt bei den

Bedürfnissen der Pflegekräfte an. So konnte er für seine Kunden bereits mehr als

10.000 Bewerbungen generieren. Nun zählt er auch den pädagogischen Bereich zu

seinem Tätigkeitsfeld. Erfahren Sie hier, wie der Experte Kitas und Kindergärten

in Zeit des Personalmangels zur Seite steht und wie er es schafft, zusätzliche

Erzieher zu finden.



Ähnlich wie in anderen Branchen herrscht auch im pädagogischen Bereich ein

eklatanter Personalmangel. Die schwerwiegendste Folge: Den betroffenen Eltern

kann keine ganztägige Betreuung in der Kita angeboten werden. Darunter leiden

die Mütter und Väter - dabei insbesondere Alleinerziehende stark. Das Arbeiten

in Teilzeit und Vollzeit wird nahezu unmöglich. In der Folge reicht auch das

Geld in der Kasse nicht mehr aus, um die stark angestiegenen Haushalts- und

Lebenshaltungskosten zu decken. Die viel zu dünne Personaldecke wirkt sich

allerdings auch in den Einrichtungen selbst negativ aus. So müssen die

vorhandenen Erzieher oftmals zusätzlich administrative Aufgaben übernehmen, was

zu einer weiteren Belastung führt. "Es gibt zwar Lösungsansätze, administrative

Kräfte zur Entlastung des Personals einzusetzen, doch das wird die Problematik

des mangelnden Erziehungspersonals und der fehlenden Kitaplätze nicht lösen -

dafür ist die Zahl der Kinder ohne Betreuungsplatz schlichtweg zu groß", weiß

auch Michael Haupt, Gründer der Medi Talents GmbH. Die fehlenden Erzieher sind

dabei vor allem auf eine unzureichende Bewerbung des Berufs und eine falsche

Herangehensweise im Recruiting zurückzuführen. Als Experte im Bereich der

Personalgewinnung weiß die Medi Talents GmbH, wie auch in der derzeit prekären

Lage die benötigten Fachkräfte gefunden werden können und hat im Folgenden

verraten, wie sich Kindergärten und Kindertagesstätten nun verhalten sollten.