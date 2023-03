Yili Group gewinnt 17 World Food Innovation Awards

LONDON, 24. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Gewinner der World Food Innovation Awards 2023 wurden auf dem International Food and Drink Event (IFE) am20. März in Großbritannien bekannt gegeben. Mit herausragender Innovationsleistung, wurde die Yili Group zum größten Gewinner mit den meisten Auszeichnungen. Zusammen mit seiner Tochtergesellschaft, Ausnutria Dairy, erhielt das Unternehmen einen Hauptpreis. Es zählte auffallend zu den Finalisten für 13 Auszeichnungen und erhielt Belobigungen für drei weitere Auszeichnungen.

Nach einer strengen Überprüfung durch die Jury, wurde die umweltfreundliche Edition „SATINE No Printing No Ink" von Yili zum Gewinner des Verpackungsdesign-Preises gekürt. Die einzelnen Kartons, die grüne und kohlenstoffarme Konzepte integrieren, sind in reinem Weiß, ohne traditionellen Tintendruck gestaltet und die Produktinformationen sind lasergedruckt. Die Kartons bestehen aus FSC-zertifizierten Verpackungsmaterialien und die Verschlüsse aus pflanzlichen Materialien.