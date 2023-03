S'Young International veranstaltet exklusives Kosmetikforum und bietet Einblicke in Chinas Schönheitsmarkt in der Post-Covid-Ära

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Shanghai, 24. März 2023 (ots/PRNewswire) - S'Young International(https://syoungintl.com/) ("S'Young", "das Unternehmen"), der Initiator des CP(China Partner) -Kooperationsmodells, einer offenen, digital gesteuertenPlattform für globale Schönheitsmarken zur Erschließung des chinesischenMarktes, veranstaltete am 17. März ein exklusives Kosmetikforum im Palazzo Gnudiin Bologna, Italien, an dem Tmall Global, Chinas größtem grenzüberschreitendenOnline-Marktplatz, und Pier Augé, ein Innovator von Schönheitsprodukten fürempfindliche Haut, teilnahmen, um über die Realität des chinesischenSchönheitsmarktes in der Zeit nach der Pandemie zu diskutieren. Auf derVeranstaltung teilte Marshall Chen, CEO und Mitbegründer von S'YoungInternational, seine Erkenntnisse über die DON'Ts und DOs, die globalenSchönheitsmarken dabei helfen, die Herausforderungen zu meistern und von denVorteilen des sich wandelnden chinesischen Marktes zu profitieren.Da China seine Covid-19-Präventionsmaßnahmen gelockert hat, hat der chinesischeSchönheitsmarkt ein größeres Wachstumspotenzial gezeigt. Aus den Daten gehthervor, dass der Pro-Kopf-Verbrauch an Schönheitsprodukten in China noch fünfmalhöher sein kann. Marshall warnte jedoch auch davor, dass der boomendechinesische Schönheitsmarkt trotz seiner vielen Chancen auch mit Schwierigkeitenbehaftet ist. Marshall ging auf die Herausforderungen ein und nannte dreiwesentliche DON'Ts, die Marken dabei helfen sollen, potenzielle Fallstricke zuvermeiden:- UNTERSCHÄTZEN SIE DIE KONKURRENZ NICHT- VERMISCHEN SIE NICHT UNTERSCHIEDLICHE VERBRAUCHER- KOPIEREN SIE NICHT EINFACH FRÜHERE ERFOLGSERLEBNISSEDer aktuelle chinesische Schönheitsmarkt lässt sich grob in drei Kategorieneinteilen: Chinesische Inlandsmarken, bekannte internationale Marken undinternationale Nischenmarken. Der Wettbewerb zwischen den ersten beidenKategorien ist hart, während Nischenmarken oft in den Markt eintreten, indem sieauf bestimmte Marktsegmente abzielen, um einen intensiven Wettbewerb zuvermeiden. Um in diese speziellen Marktsegmente vorzudringen, müssen sich Markendarauf konzentrieren, ihr Markenimage für ein gezielteres Publikum aufzubauen.Die städtische Struktur Chinas reicht von Städten der ersten bis zur achtenEbene und wird durch unterschiedliche Vertriebskanäle und Marketingbedingungenbeeinflusst. Um eine Marke effizient zu entwickeln, ist es wichtig, dieMarketingstrategien je nach Stadtebene zu differenzieren. Im Vergleich zu denÜberseemärkten verfügt die chinesische Schönheitsbranche über einen höherenAnteil an E-Commerce-Kanälen und ist in hohem Maße auf soziale Medien und