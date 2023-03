Spätestens seit der Finanzkrise laufen die Dinge aus dem Ruder, und jetzt bekommen wird dafür die Quittung: erst wurden die Zinsen abgeschafft und zur Bekämpfung der vermeintlichen Deflation vor allem von der Fed massiv Geld gedruckt, dann zeigten Corona und Ukraine-Krieg die Probleme im System auf mit dem starken Anstieg der Inflation. Darauf reagierten Fed und Co viel zu spät, dann aber brachial mit einem schnellen Anstieg der Zinsen. Das wiederum bleibt ebenfalls nicht ohne Folgen: die Anleihen in den Depots der Banken verlieren an Wert, gleichzeitig ist mit dem Anstieg der Zinsen mit dem Geldmarkt eine starke Konkurrenz für Banken entstanden, die in den USA durch Mittelabflüsse die Bankenkrise auslösten. Nun wächst in den USA die Kritik an der Fed - wir haben jetzt vor allem auch eine Fed-Krise! Was tun? Wenn die Zinsen gesenkt werden, geht die Inflation wieder nach oben..

