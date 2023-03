Europarat kritisiert Gewalt bei Rentenprotesten in Frankreich

STRASSBURG (dpa-AFX) - Der Europarat ist alarmiert angesichts der teils gewaltsamen Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten bei den Protesten gegen die Rentenreform in Frankreich. Meinungs- und Versammlungsfreiheit müssten gegen alle Formen von Gewalt geschützt werden, sagte die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatovic, am Freitag in Straßburg.

Die Behörden müssten friedliche Demonstranten und Journalisten, die über den Protest berichten, vor Gewalt durch Polizisten oder andere Menschen schützen, hieß es. Der Europarat mit Sitz im französischen Straßburg ist für den Schutz der Menschenrechte zuständig. Er ist kein Organ der Europäischen Union.