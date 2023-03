Schauspielerin und Unternehmerin Julianne Hough wird im Vorfeld der Markterweiterung in den USA zur Markenpartnerin und Aktionärin des kanadischen Kategorieführers Blender Bites

24. März 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Blender Bites Limited (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein Unternehmen mit einem preisgekrönten Sortiment an hochwertigen und pflanzlichen vorportionierten Tiefkühlkostprodukten in Bioqualität, gibt bekannt, dass es ein Partnerschaftsabkommen mit der Schauspielerin, Performerin und Unternehmerin Julianne Hough unterzeichnet hat, um sie als Markenpartnerin, Aktionärin und strategische Beraterin des Unternehmens im Zuge der Vorbereitungen auf die in diesem Jahr geplante Produkteinführung in den Vereinigten Staaten einzusetzen.

Hough wird sich aktiv an der strategischen Vermarktung der Produkte des Unternehmens beteiligen, gemeinsam mit Chelsie Hodge – Gründerin und CEO von Blender Bites – die Entwicklung und Ausarbeitung neuer Produktinnovationen mitverantworten und auch bei der offiziellen Produkteinführung und Präsentation der neuen Zusammenarbeit vertreten sein.

Gemeinsam werden Blender Bites und Hough die Smoothie-Innovationen des Unternehmens, die eine absolute Neuheit am Markt sind, und auch die vor kurzem erstmals präsentierte „1-Step Frappé“ vermarkten – mit dem erklärten Ziel, den Bekanntheitsgrad der Marke in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten zu steigern.

„Ich freue mich schon riesig auf die Zusammenarbeit mit Chelsie und ihrem innovativen Team bei Blender Bites“, meint Hough. „Ich persönlich bin ein Riesenfan der Marke und kann es kaum erwarten, in dieser wichtigen Funktion für das Unternehmen tätig zu sein. Die Mission und das Vorhaben des Unternehmens, ein reines und nachhaltiges Produkt zu kreieren, ohne dabei Kompromisse in puncto Nährwert und Zweckmäßigkeit einzugehen, passt genau zu meinem Lebensstil und meiner Routine. Die innovativen und funktionellen Smoothies des Unternehmens sind für mich ein richtiger Energie-Booster, sei es vor dem nächsten Workout oder an einem arbeitsreichen und anstrengenden Vormittag. Ich bin begeistert, dass dieses Produkt nun auch in die Vereinigten Staaten kommt und kann es kaum erwarten, das Team bei seiner produktiven Tätigkeit zu begleiten und gleichzeitig meine Rolle als Unternehmerin weiter auszubauen.“