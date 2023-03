Haier Nahui nahm an der Key Energy 2023 teil

Ein Beitrag zum Bau eines European Green Home Living System

RIMINI, Italien, 25. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Key Energy 2023 fand vom 22. bis 24. März im Rimini Expo Centre, Italien, statt. Die Ausstellung konzentrierte sich auf erneuerbare Energien und die Energiewende und präsentierte Energielösungen für Industrie und Haushalte, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Haier übernimmt soziale Verantwortung, konzentriert sich auf nachhaltige Entwicklung und entwickelt daher eine neue, spezielle Energieabteilung. Haier Nahui New Energy hat sich entschlossen, mit seinen E²Lösungen an der Messe teilzunehmen. Dazu gehören Lösungen für die Integration von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen in mehreren Szenarien, ein intelligentes Energiemanagementsystem für den Hausgebrauch sowie eine Reihe einzigartiger Technologien, die viele Unternehmen dazu veranlassten, den Stand zu besuchen.

Die Vorteile der Integration von Photovoltaik-, Speicher- und Wärmepumpensystemen liegen auf der Hand und ebnen den Weg in eine neue Ära der häuslichen Autarkie.