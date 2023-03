Kommentar zur Short Attacke auf Uranium Energy Corporation

Liebe Leserinnen und Leser,

als Aktionär von Uranium Energy Corporation kurz UEC, aber auch als IR Vertreter des Unternehmens, möchte ich kurz einen Kommentar zum Leerverkaufsreport von Kerrisdale abgeben.

https://www.kerrisdalecap.com/wp-content/uploads/2023/03/Uranium-Energ ...

Solche Leerverkaufsversuche gibt es zuhauf und immer wieder. Aber nach Durchsicht dieses Berichts musste ich dann doch lachen. Wenn dem so wäre wie dort beschrieben, dann müssten sämtliche Labore, Analysten und Fachleute Vollidioten sein die die Ressourcen bewertet haben.

Man sollte nicht vergessen dass Kerrisdale schon leer verkauft hat und somit ein Eigeninteresse an einem solchen Bericht hat.

Laut Shortsqueeze.com sind momentan 48,8 Mio. Aktien von UEC leer verkauft.

https://shortsqueeze.com/?symbol=uec

Eine große Anzahl dies es gilt dann zu decken, wenn der Kurs nicht weiter fällt sondern ein Intraday Reversal hinlegt wie gestern Freitag, 24.3.2023.

Zur Information: Ich habe gestern UEC in Deutschland gekauft da ich Vertrauen ins Unternehmen und in die Führung habe.

Die Seriosität des Leerverkäufers darf leicht bezweifelt werden, nachdem ich über diesen Artikel gestolpert bin.

https://www.cnbc.com/2016/08/15/hedge-funder-in-hot-water-sahm-adrangi ...

Das muss man weiter nicht kommentieren.

Schauen wir uns doch ein paar Fakten zu UEC an:

Short auf Uran zu gehen ist gefährlich denn das Uran wird mehr denn je gebraucht

Kerrisdale glaubt dass UEC massiv überbewertet ist und zweifelt die Wirtschaftlichkeit an. UEC hat immer gesagt, dass eine Produktion oberhalb von 60 USD pro Pfund Uran Sinn macht. Da man aber im ISR produziert und nicht im konventionellen Bergbau sollten Kosten um 45$ pro Pfund Uran realistisch sein.

Alle Ressourcen wurden ordnungsgemäß eingegeben und von anerkannten Fachleuten erstellt. Scott Melbye ist VP von UE und ist auch der Präsident der Uranproduzenten der USA und er war der Chair of the Board der Governors of the World Nuclear Fuel Market.

Die Ressourcen von UEC sind alle durch Drittparteien technische Berichte erstellt und können im SK-1300 der neuen Abteilung der SEC angeschaut werden.

Kerrisdale´s Hauptargument ist, dass man nicht profitabel die geschätzten 198 Mio. Pfund Uran in den USA abbauen kann zu den heutigen Preisen.

Natürlich nicht!!! Was ein Blödsinn und das ist schon lange bekannt. Kein vernünftiger Uranproduzent ausserhalb von Kasachstan und Russland kann zu diesen Uranpreise wirkllich Geld verdienen.

Deshalb gibt es ja auch keine neuen Minen und keine Neuentwicklungen. Und genau hier liegt der Hund begraben. Man baut immer mehr Kernkraftwerke und keiner weiß wo in 3, 5 oder 10 Jahren das viele Uran herkommen soll.

Auch ist schleierhaft wie Kerrisdale zu seinen ganzen Daten gekommen ist denn es gibt keine Quellen oder Angaben darüber im Report. Man schreibt sogar im Disclaimer:

"The Author makes no representation as to the accuracy of information"

Gratulation dazu... Überzeugt mich ja wirklich total... Die kochen ihre eigene Shortsuppe an der sie sich eventuell verschlucken können wenn ein Shortsqueeze einsetzt.

UEC Präsentation:

https://www.uraniumenergy.com/_resources/presentations/UEC-Corporate-P ...

Seite 3 zeigt eine interessante Bewertung auf:

138 Mio. $ Barmittel, keine Schulden und dann auch noch 5,8 Mio. Pfund Uran im physischen Lager.

Also rechnen wir mal: 138 Mio. $ + 5,8 Mio. Pfund Uran zu 50 $ pro Pfund ergibt bei mir einen Wert von: 138 Mio. $ + 290 Mio. $ = 428 Mio. USD!!!

Der Börsenwert Stand gestern Freitag lag bei voll verwässerten Aktien von 390,1 Mio Stück mal 2,72 USD = 1,061 Mrd. USD.

Das heißt mit anderen Worten, dass alleine 40% des Börsenwertes durch Cash und physisches Uran das jederzeit verkauft werden kann, gedeckt sind!!!

Ich erkenne hier keinen Leerverkaufsgrund. Deshalb habe ich ins Unternehmen investiert.

UEC ist auch zu 100% nicht abgesichert, um vom kommenden Preisanstieg zu profitieren.

Ich lasse mich nicht verunsichern aber das muss jeder selber entscheiden. Mir war es wichtig, mal eine andere Sichtweise der Dinge zu bringen.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

