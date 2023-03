Tiefs gehalten, DAX mit Nasdaq wieder am Aufholen

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Das Momentum ist in dieser Woche enorm angestiegen und erreichte mit der Meldung zum Montag, dass die Credit Suisse von der UBS übernommen wurde, neue Monatstief. In Richtung der FED-Entscheidung am Mittwoch stiegen die Kurse jedoch wieder sehr dynamisch um mehr als 800 Punkte an. Doch auch diese Bewegung war nicht nachhaltig.

Darauf gehen wir nun ausführlicher ein.

DAX-Käufer und Verkäufer wechseln sich ab

Ein erster dynamischer Rutsch führte den DAX am Montag unter 14.500 Punkte, wurde aber direkt wieder zum Kauf genutzt. Dabei war das Ziel nicht nur die runde 15.000er-Marke, sondern mit dem Überspringen am Dienstagmorgen auch gleich die alte Range-Kante um 15.250 Punkte. Das Heranlaufen war Thema in der Morgenanalyse am 22.03.2023 mit diesem Chart (Rückblick):

20230322 DAX Endloskontrakt

Daran hatte sich auch über die FED-Sitzung wenig geändert - es blieb beim Widerstand und brachte am Freitag mit neuen Ängsten zur Bankenkrise die Kurse auch wieder deutlicher unter 15.000 Zähler:

20230325 JFD Xetra DAX Wochenverlauf Widerstan

Dass wir hier immer wieder an den Tiefpunkten starke Gegenbewegungen sahen, stimmte viele Marktteilnehmer positiv. Gerade auf starke Bewegungen, wie am Freitagmorgen gesehen, fanden sich spannende Setups am Markt, wie hier exemplarisch zu sehen ist:

Schau gern mit mir zusammen wieder im Livetrading-Webinar zur DAX-Eröffnung auf die ersten konkreten Trading-Ideen und deren Umsetzung ab 8.55 Uhr:

AndreasBernstein Livetrading DAX

Mit der Bewegung am Freitag ist das GAP zu Dienstag dann auch geschlossen worden und der Widerstand um 15.250 verhärtete sich:

20230325 JFD Xetra DAX Wochenverlauf

Kann der Index sich von dieser Schwelle nun wieder nach oben bewegen, oder muss die aktuelle Unterstützung noch weiter getestet werden?

20230325 JFD Xetra DAX Support

Genau dies gilt es am Montag zu klären.

Reaktionen mit deutlicher Volatilität an der Wall Street

Auch die Wall Street fand keine klare Richtung. Vor allem der Dow Jones hatte immer wieder schnelle Richtungswechsel im Programm. Neben der FED-Sitzung mit einer Zinsanhebung von 0.25 Basispunkten gab es zwei Reden der US-Finanzministerin Yellen, welche die Bankenkrise zum Mittelpunkt hatten. Entsprechend schnelle Richtungswechsel waren also auch hier zu sehen:

20230325 JFD Dow Jones

Ich favorisierte im Livetrading am Freitag die Long-Seite, denn der Technologieindex Nasdaq war deutlich positiver als der Dow Jones und markierte im Wochenverlauf steigende Tiefpunkte:

2023-03-24 Nasdaq Trading

Komm gern auch ab Montag wieder ab 15.25 Uhr zum Livetrading hinzu:

AndreasBernstein Livetrading WALL-STREET

Hierbei konnten im Wochenverlauf sogar neue Jahreshochs erzielt werden:

20230325 JFD Nasdaq-100

In Summe war der Nasdaq damit einer der stärksten internationalen Indizes:

Indizes Wochenvergleich zum 2023-03-25

Auch dazu habe ich ein Video mit ausführlicher Analyse der Zins- und Bankensituation für Dich erstellt:

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Wir sprechen gern im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

LiveTradingRoom Anmeldung

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Termine für die neue Woche

Einen ersten Blick auf die Quartalszahlen der Woche findest Du hier:

20230325 Earnings Aktien Woche

Im Wirtschaftskalender sind für Deutschland vor allem der ifo Index am Montag und die Verbraucherpreise am Donnerstag relevant. Die Kurzfassung findest Du hier als Tabelle:

DAX-Wochentermine ab 2023-03-27

In den USA gibt es ebenfalls eine Menge Termine, die in dieser langen Liste hier für die ersten beiden Handelstage verfügbar sind:

Wirtschaftstermine Montag Dienstag Wall Street 2023-03-27

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

[smartslider3 slider="5"]

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 67,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!

Quelle der News: Trading-Treff