Wirtschaftsweise kritisiert Kompromiss im Verbrenner-Streit

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht den Kompromiss im Streit um die Zukunft von Autos mit Verbrennungsmotoren kritisch. "Man hätte hier nicht opponieren sollen, das hat in Europa hauptsächlich Vertrauen verspielt", sagte die Energieökonomin dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe).



Zudem könne am Ende die Hoffnung der Konsumenten und Konzerne, dass der Verbrenner doch nicht tot sei, noch Blüten treiben. "Die Menschen könnten weiter Verbrenner kaufen in der Hoffnung auf günstige E-Fuels", sagte sie. "Das könnte es der Politik sehr schwer machen, konsequente Klimapolitik zu betreiben."