26. SPA AWARDS Preisverleihung in Tirol ehrt die besten internationalen Pflegeprodukte und Spas / Auszeichnungen für Palina Rojinski, Elyas M'Barek und Boris Herrmann

Köln/Hamburg (ots) - Die Verleihung der 26. SPA AWARDS (ehemals GALA SPA AWARDS)

fand gestern Abend in Kitzbühel/Tirol statt. Die Awards zählen zu den

wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Neben den prämierten

Pflegeprodukten und Spas in insgesamt sieben Kategorien wurden auch drei

herausragende Persönlichkeiten mit den Preisen "Beauty Idol", "Special Prize"

und "Female Empowerment Award" ausgezeichnet.



Mit Elyas M'Barek wurde in diesem Jahr erstmals ein Mann als "Beauty Idol"

geehrt. M'Barek reiht sich damit ein in die Liste charismatischer

Persönlichkeiten, die durch innere und äußere Schönheit und eine positive

Lebenseinstellung überzeugen. Bekannt wurde der Schauspieler zunächst über die

TV-Serie "Alarm für Cobra 11" und als türkischstämmiger Macho Cem Öztürk in der

Serie "Türkisch für Anfänger". M'Barek, der mittlerweile zur A-Riege der

deutschen Schauspieler zählt, steht für einen sensiblen Umgang mit den Themen

Feminismus, Gleichberechtigung und Diversität.