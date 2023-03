BERLIN (dpa-AFX) - Beim vieldiskutierten Heizungstausch mahnt die Kommunalwirtschaft auch die Nutzung kommunaler Wärmepläne an. "Die Wärmewende ist überfällig und sie muss auch wirklich mit beherzten Schritten angegangen werden", sagte der Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Ulf Kämpfer, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. In solchen Wärmeplänen legen Kommunen eine Strategie zur klimafreundlichen Umgestaltung ihrer Wärmeversorgung fest.

"Die Zielrichtung der Bundesregierung ist die richtige, das Tempo ist das richtige", sagte Kämpfer. "Allerdings muss das alles noch flexibler gestaltet werden, und der Umstieg muss bezahlbar bleiben." Eine wichtige Rolle spiele dabei der Anschluss von mehr Haushalten an Nah- und Fernwärme.