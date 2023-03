Straubing (ots) - Da können die Grünen und ihre Unterstützer noch so zetern undeinen Flurschaden für die EU beklagen: Bundesverkehrsminister Volker Wissing unddamit auch die FDP als kleinste Ampel-Partei können einen Erfolg verbuchen. Siesind ihrem erklärten Ziel, Technologieoffenheit bei der Antriebstechnik derZukunft zu gewährleisten, einen deutlichen Schritt nähergekommen. Ob dieVereinbarung mit der EU-Kommission letztlich Bestand haben wird, muss sichzeigen. Im Ministerrat dürfte Wissing noch die nötige Unterstützung organisierenkönnen, aus dem EU-Parlament jedoch wird mit Klage gedroht. Was unverständlichund nicht sachgerecht ist. Denn dabei geht es vor allem um Rechthaberei unddarum zu zeigen, wer den längsten Atem hat, weniger um Argumente. Denn was istschon dagegen einzuwenden, nicht allein auf Elektromobilität zu setzen, sondernauch noch Alternativen zu prüfen und zu entwickeln. Es stimmt, nach heutigemSachstand ist das Potenzial von synthetischen Kraftstoffen, den E-Fuels,begrenzt. Doch das muss nicht so bleiben.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5472424OTS: Straubinger Tagblatt