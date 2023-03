Pharming gibt die Zulassung von Joenja® (Leniolisib) durch die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA als erste und einzige Behandlung für APDS bekannt

Leiden, Niederlande, 26. März 2023 (ots/PRNewswire) - APDS (aktivierte

Phosphoinositid-3-Kinase delta (PI3K?) Syndrom) ist eine seltene und

fortschreitende primäre Immundefizienz



Joenja® ist eine gezielte Behandlung von APDS für erwachsene und pädiatrische

Patienten ab 12 Jahren





Seite 2 ► Seite 1 von 7

Joenja® wird voraussichtlich Anfang April in den USA auf den Markt kommen.Pharming wird am 27. März um 14:00 Uhr MESZ/08:00 Uhr EST eine Telefonkonferenzfür Investoren und Analysten abhaltenPharming Group N.V. ("Pharming" oder "das Unternehmen") (EURONEXT Amsterdam:PHARM/Nasdaq: PHAR) gibt bekannt, dass die US Food and Drug Administration (FDA)Joenja® (Leniolisib) für die Behandlung des aktivierten Phosphoinositid-3-Kinasedelta (PI3K?)-Syndroms (APDS) bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12Jahren zugelassen hat. Joenja®, ein oraler, selektiver PI3K?-Inhibitor, ist dieerste und einzige in den USA zugelassene Behandlung für APDS, eine seltene undfortschreitende primäre Immundefizienz. Die FDA bewertete den Antrag von Joenja®für APDS im Rahmen einer vorrangigen Prüfung, die Therapien gewährt wird, diedas Potenzial haben, die Behandlung, Diagnose oder Vorbeugung von schwerenErkrankungen erheblich zu verbessern. Joenja® wird voraussichtlich Anfang Aprilin den USA auf den Markt kommen und ab Mitte April lieferbar sein.Dr. Eveline Wu, MD, MSCR, Leiterin der Abteilung für pädiatrische Rheumatologieund außerordentliche Professorin für pädiatrische Rheumatologie undAllergie/Immunologie an der University of North Carolina School of Medicine,sagte:"Die FDA-Zulassung von Joenja® ist ein aufregender Moment für dieAPDS-Gemeinschaft und bietet die Möglichkeit, den Behandlungsweg für Patientenund Familien, die von dieser seltenen Krankheit betroffen sind, zu verändern.Diese Zulassung bedeutet, dass sie zum ersten Mal Zugang zu einer zugelassenenBehandlung haben werden, die das Potenzial hat, den Behandlungsstandard für diean APDS leidende Patientenpopulation zu verändern."Vicki Modell, Mitbegründerin der Jeffrey Modell Foundation, einerinternationalen, gemeinnützigen Organisation, die sich der Unterstützung vonEinzelpersonen und Familienmitgliedern widmet, die von primärenImmunschwächekrankheiten betroffen sind, kommentierte:"Die Zulassung von Pharming's Joenja ® ist ein wichtiger Schritt, um das Lebenvon Menschen mit APDS, die unter schweren, lebensbeeinträchtigenden undfortschreitenden Symptomen leiden, zu verbessern. Die FDA-Zulassung einerBehandlungsmöglichkeit für eine der mehr als 450 primären Immundefekte ist auchfür die breitere Gemeinschaft der primären Immundefekte ein wichtiger Moment.