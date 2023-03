"Die Empörung von Wirtschaft und Politik ist verständlich. Indem sich Eisenbahnergewerkschaft EVG und Verdi beim Arbeitskampf zusammentun, werden Tarifkonflikte miteinander vermischt, die per se nichts miteinander zu tun haben. Das ist fragwürdig, rechtlich angreifbar dürfte es hingegen kaum sein. (...) Auch wenn der Großstreik Fragen nach der Verhältnismäßigkeit aufwirft, die Kritik wird an den Gewerkschaften abperlen. Die Arbeitnehmervertreter können sich die Machtdemonstration leisten. Sie haben volle Rückendeckung der Arbeitnehmer. Die Mitgliederzahlen bei Verdi wachsen."/yyzz/DP/he

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Warnstreik am Montag:

Pressestimme 'Handelsblatt' zum Warnstreik am Montag

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer