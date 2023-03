Land Niedersachsen zieht Bilanz seiner Seehäfen 2022

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) berichtet am Montag (11.00 Uhr) über die wirtschaftliche Entwicklung der neun Seehäfen im Land im vergangenen Jahr. 2021 hatten die Häfen 51,4 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen; das bedeutete nach dem Einbruch wegen Corona 2020 ein Plus von sechs Prozent. Die Seehäfen an der niedersächsischen Küste sind Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, Papenburg, Stade und Wilhelmshaven. Für die Hafen-Infrastruktur ist die landeseigene Gesellschaft Niedersachsen Ports zuständig. Zuletzt wurde in Brake ein neuer Liegeplatz für Großschiffe in Betrieb genommen. Vermarktet werden die Häfen von der ebenfalls landeseigenen Firma Seaports of Niedersachsen./fko/DP/zb