Goat Industries erwirbt Bergbau-Claims in Quebec

Vancouver, British Columbia, 24. März 2023 / IRW-Press / Goat Industries Ltd. (das „Unternehmen“ oder „GOAT“) (CSE: GOAT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 10. März 2023 den Erwerb bestimmter Claim-Blöcke in Quebec, Kanada („Lacana-Doran-Liegenschaft“), abgeschlossen hat.