Draganfly veranstaltet Telefonkonferenz zum Jahresabschluss 2022 und gibt ein Update für die Aktionäre

Los Angeles, Kalifornien, 24. März 2023 / IRW-Press / – Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8) ("Draganfly" oder das "Unternehmen"), ein preisgekrönter und branchenführender Anbieter von drohnengestützten Lösungen und Systementwickler, gab heute bekannt, dass es am 27. März 2023 um 2:30 PDT / 5:30 p.m. EDT eine Telefonkonferenz für seine Aktionäre abhalten wird.

Draganfly CEO Cameron Chell wird die Telefonkonferenz moderieren und die Meilensteine des Unternehmens erläutern. CFO Paul Sun wird die Finanzergebnisse des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 und das vierte Quartal 2022 erläutern. Die Finanzergebnisse werden voraussichtlich am 27. März 2023 nachbörslich veröffentlicht. Scott Larson, Lead Director von Draganfly, wird die vorab eingereichten Fragen und Antworten sowie den Live-Chat moderieren.

Registrieren Sie sich hier für die Telefonkonferenz.

Das Unternehmen wird vorab eingereichte Fragen zu den vorbereiteten Kommentaren beantworten. Die Anleger können ihre Fragen an investor.relations@draganfly.com richten.

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FWB: 3U8) ist der Entwickler von qualitativ hochwertigen, hochmodernen Drohnenlösungen, Softwares und KI-Systemen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Organisationen ihre Geschäfte abwickeln und ihre Interessensvertreter beliefern können. Draganfly steht seit über 24 Jahren an vorderster Front des Technologiesektors und ist ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierungen und Vermessungen. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Erfindergeist und dem Erfordernis angetrieben wird, seinen Kunden in allen Teilen der Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, um Zeit und Geld zu sparen und Leben zu retten.

Für weitere Informationen über Draganfly besuchen Sie uns bitte unter www.draganfly.com.

Weitere Investoreninformationen finden Sie unter https://www.thecse.com/en/listings/technology/draganfly-inc, https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/dpro oder https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/draganfly-inc.

Medienkontakt

Arian Hopkins

E-Mail: media@draganfly.com

Unternehmenskontakt

E-Mail: info@draganfly.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Draganfly Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 1,588EUR gehandelt.