Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,36 Prozent auf 137,26 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg moderat auf 2,17 Prozent. An anderen Anleihemärkten im Euroraum legten die Renditen am Morgen ebenfalls zu.

Zum Wochenstart steht das Geschäftsklima des Münchner Ifo-Instituts auf dem Programm. Nachdem sich die Unternehmensstimmung in den vergangenen Monaten aufgehellt hat, wird für März mit einer Stagnation gerechnet. Für Entlastung hatten zuletzt die rückläufigen Energiepreise gesorgt. In der Eurozone werden Geld- und Kreditdaten der EZB erwartet./bgf/mis

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 137,3EUR gehandelt.