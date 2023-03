Die Präfektur Chiba verleiht Auszeichnungen für spezielle Nahrungsmittel für 6 Produkte

CHIBA, Japan, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Regierung der Präfektur Chiba und der Chiba Food Industry Liaison Council haben sechs lokale Lebensmittel mit Auszeichnungen für spezielle Nahrungsmittel bedacht. Die sechs Produkte haben den Wettbewerb „Discover the Excellent Foods in CHIBA 2023" gewonnen, der von der Präfektur und dem Rat organisiert wurde, um attraktive Produkte aus dem Bereich der verarbeiteten Lebensmittel zu entdecken und zu fördern, die hauptsächlich aus Ressourcen der lokalen Landwirtschaft und Fischerei hergestellt werden.

Die Präfekturregierung wird dabei helfen, die Vertriebskanäle für die preisgekrönten Produkte zu erweitern, unter anderem durch ihre Werbeveranstaltungen.

Informationen zu preisgekrönten Produkten (alle unten aufgeführten Preise enthalten die Mehrwertsteuer.)

Goldener Preis:

„Chiba-no Kodawari Pudding" (Chibas Qualitätspudding) mit Erdnussgeschmack

– Pudding mit reichhaltigem Geschmack in den Geschmacksrichtungen Natur und Erdnuss.

– Seine zweifarbige Färbung ist wunderschön.

Preis: 365 JPY für 80 g

Nanohanaegg Co., Ltd. in Kimitsu City

URL: https://nanohana-egg.co.jp/

Silberner Preis:

„Fukkura Kuromame Genmai Gohan" (Lockerer brauner Reis mit schwarzen Bohnen gekocht)

– Gekocht in einer speziellen Brühe, wird der lockere braune Reis mit schwarzen Bohnen, einer Spezialität der Präfektur, verfeinert.

– Sehr empfehlenswert für Geschenke.

Preis: 594 JPY für 160 g

Kanetaya Co., Ltd. in Sakae Town

URL:https://kanetaya.jp/

Bronze-Preis:

Chiba Erdnuss-Gelato

– Die ausgewogenen Geschmacksrichtungen und Aromen von Erdnüssen und Milch.

– Bekannt für seine glatte Textur.

Preis: JPY500 für 100 g

Furindo in Kimitsu City

URL: http://www.furindou.com/index.html

Besondere Preise der Jury:

Konfitüren „Nashikko" (Japanische Birnenkonfitüre)

– hergestellt aus Birnen, die in Funabashi City angebaut werden.

– Effektive Nutzung des guten Geschmacks der Birne.

Preis: 900 JPY für 150 g

Le Café de Pomme in Funabashi City

URL: https://cafe-pomme.jp/

Mit Olivenöl-Confit nach der Ikejime-Methode an Board zubereitete japanische Makrele

– Das Produkt bleibt frisch und geruchlos, da die Makrelen an Bord verarbeitet werden, womit der gute Geschmack und die Aromen der Fische erhalten bleiben.

– Ideal für eine Vielzahl von Gerichten.

Preis: 648 JPY für 150 g

Misuzu in Abiko City

URL: https://chibagourmet.com/

Sudo Farm Milch

– Der wunderbare Geschmack kann nur von einem Bauernhof kommen.

– Produziert mit einem Ansatz zur Eindämmung der von Kühen verursachten Methangasemissionen.

Preis: 460 JPY für 150 ml

Sudo Farm Co., Ltd. in Tateyama City

URL: https://www.sudo-farm.com/

