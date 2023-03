Das Salesforce-Management strafft die Zügel auf Druck aktivistischer Investoren wie Elliott Management, Third Point und Starboard Value. Um die Kosten zu senken, hatte Salesforce im Januar angekündigt, einige Niederlassungen zu schließen und zehn Prozent seiner Stellen abzubauen, was rund 7.000 Jobs entspricht. Darüber hinaus konnte Salesforce die Erwartungen der Analysten übertreffen. Für das laufende Quartal prognostizierte CEO Marc Benioff einen Umsatz zwischen 8,16 und 8,18 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich dazu lag die Konsensschätzung der Analysten bei 8,06 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen plant außerdem, sein Aktienrückkaufprogramm auf 20 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Hat das 1999 gegründete Unternehmen bisher sehr viel Geld für Werbung ausgegeben, stehen die Zeichen aktuell auf Steigerung des Shareholder-Values.

Der Aktienkurs von Salesforce verließ am 18. November 2021 den seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 etablierten Aufwärtstrend und bildete unmittelbar danach eine Abwärtssequenz aus. Diese Abwärtssequenz ging am 12. Mai 2022 bei 154,64 US-Dollar in eine Seitwärtsrange über, die bis 31. August 2022 Bestand hatte. Die darauffolgende Schwächephase dauerte bis 3. Januar 2023 an. Im neuen Jahr 2023 startete eine fulminante Aufholjagd, wodurch der Kurs bis zum Schlusskurs am vergangenen Freitag rund 50 Prozent hinzugewinnen konnte. Ein großer Teil der Aufwärtsbewegung ist auf den Tagesgewinn bei Präsentation der aktuellen Quartalszahlen zurückzuführen. Gegenwärtig wird der Kernwiderstand bei 190,37 US-Dollar getestet. Im Falle einer Überwindung könnte der Kurs bis zum Widerstand bei 220,49 US-Dollar laufen. Die Betrachtung aus fundamentaler Sicht ergibt aber immer noch KGVs jenseits der 40. Die Prognose des Gewinns pro Aktie in den Geschäftsjahren 2022/23 bis 2024/25 steigt um 90 Prozent, was zu einer geplanten Senkung der erwarteten KGVs von 75 auf 39 zur Folge hat. Bekommen die Marktteilnehmer bei dermaßen hohen KGVs Zweifel am zukünftigen Wachstum, kann dies schnell zu einer Implosion des Kurses führen.

Salesforce.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: