PAYSTRAX führt gemeinsam mit DisputeHelp eine Plattform für das Betrugsmanagement ein

DisputeHelp kombiniert die effizientesten Tools aus dem Zahlungsmarkt und führt sie an einem einzigen, benutzerfreundlichen Endpoint zusammen.

„Mit unserer Lösung erhalten die Händler Zugang zu den modernsten und innovativsten Methoden der Vermeidung von Betrugsfällen und Streitigkeiten in einem Gesamtpaket“, so Bart Szypkowski, der bei DisputeHelp als Head of Business Development verantwortlich zeichnet. „Sie werden automatisch in interessante neue Produkte wie Compelling Evidence 3.0 von Visa, Acquirer Collaboration von Mastercard oder die RDR-Automatisierung von Verifi und Ethoca Alerts eingebunden.“

Über DisputeHelp

DisputeHelp ist ein weltweit führender Anbieter von Streitschlichtungslösungen für Acquirer und Händlerdienstleister. Sein Lösungsangebot umfasst markenunabhängige Betrugsabwehr, Rückbuchungswarnungen, Abwehr von Rückbuchungen und vieles mehr. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.disputehelp.com bzw. telefonisch unter der Rufnummer +1-866-888-6228.

Über PAYSTRAX

PAYSTRAX bietet den Händlern innovative Zahlungsdienstleistungen, die von der konventionellen Zahlungskartenabwicklung, über POS-Terminals und Gateways bis hin zu komplett maßgeschneiderten Lösungen, die auf die individuellen Geschäftsbedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, reichen. PAYSTRAX betreibt Niederlassungen im Vereinigten Königreich und in Litauen und verfügt über eine Lizenz als Hauptmitglied von Mastercard und Visa. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.paystrax.com.

Quelle: DisputeHelp

