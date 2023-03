DAX weiter vom Bankthema verfolgt

Der Deutsche Aktienindex musste im Zuge dieser Turbulenzen im Finanzsektor am Freitag ein weiteres Mal unter die 15.000er Marke abtauchen, um die es wahrscheinlich jetzt auch noch einige Tage gehen dürfte. Alles, was der Markt als Puffer darüber aufbauen kann, könnte für eine nachhaltige Bodenbildung sorgen. Andererseits könnten viele Anleger die Geduld verlieren und erst einmal den Rückzug antreten. Immerhin steht in vielen Aktien noch ein dickes Plus seit Oktober vergangenen Jahres in den Büchern.

Die Banken und das Vertrauen in ihre Stabilität bleiben weiter das dominierende Thema an der Börse. Warum auch immer dieses Vertrauen gerade in die Deutsche Bank am Freitag verloren gegangen ist und die Kosten für die Kreditausfallversicherungen dermaßen in die Höhe getrieben hat, ist zwar weiterhin völlig unklar. Aber die Entwicklung zeigt, wie der Markt und seine Akteure selbst dafür sorgen können, dass ein ganzes Gebilde ins Wanken gerät, obwohl sich fundamental vielleicht nicht viel geändert hat. Denn es gibt aktuell überhaupt keine Indizien dafür, dass der Deutschen Bank das gleiche Schicksal wie der Credit Suisse drohen könnte.

